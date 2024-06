"Bridgerton" estrena nuevo adelanto de la temporada 3

Este lunes, Netflix liberó un nuevo trailer de "Bridgerton", adelantando la segunda parte de la temporada 3.

Los cuatro capítulos resolverán la historia de amor entre "Colin" (Luke Newton) "Penelope" (Nicola Coughlan) quienes, tras ser amigos por varios años, deciden comprometerse.

Sin embargo, las cosas no serán fáciles para la pareja puesto que la joven no ha revelado su identidad de Lady Whistledown al tercero de los Bridgerton, siendo emplazada por su ex amiga "Eloise" (Claudia Jessie), hermana de su prometido, a contarle su secreto.

Los nuevos episodios, basados en la novela "Seduciendo al Sr. Bridgerton" de Julia Quinn, llegarán a la plataforma el próximo 13 de junio.