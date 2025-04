Chileno Cristóbal Tapia de Veer se aleja de "The White Lotus" por diferencias creativas

El compositor chileno Cristóbal Tapia de Veer anunció su salida de la aclamada serie "The White Lotus" luego de tres exitosas temporadas emitidas.

En conversación con The New York Times, el músico argumentó que hubo diferencias creativas con Mike White -creador y showrunner de la serie- que venían arrastrándose desde la primera temporada y que no pudieron solucionarse.

"Siento que esto fue como la historia de una banda de rock, como cuando el guitarrista no entiende al cantante", explicó Tapia de Veer.

Una de esas "histéricas" discusiones entre el chileno y White involucró al polémico tema central de la tercera temporada de "The White Lotus", el cual fue criticado por los fans más acérrimos de la producción.

"La gente estaba furiosa por el cambio de tema, y ​​me pareció interesante. Le escribí al productor y le dije que sería genial, en algún momento, darles la versión más larga con los ooh-loo-loo-loos', porque la gente se daría cuenta de que iba a venir de todas formas. Le pareció buena idea. Pero luego Mike lo cortó, no le gustó", relató el músico.

En esa línea Tapia de Veer agregó que "en ese momento, creo que ya habíamos tenido nuestra última pelea para siempre. Él simplemente estaba diciendo que no a todo. Así que lo subí a mi canal de YouTube".

En 2022 Cristóbal Tapia de Veer ganó dos premios Emmy por su trabajo en la primera temporada de "The White Lotus".