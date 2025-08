Creador de "BoJack Horseman" tendrá nueva serie en Netflix: Seguirá a una familia disfuncional

Raphael Bob-Waksberg, el creador de la aclamada serie "BoJack Horseman", presentó su su nueva serie animada para Netflix.

"Long story short" es el nombre de esta nueva producción, la cual se centrará en tres hermanos de una familia disfuncional a lo largo de sus vidas, desde su infancia a su adultez.

Al igual que "This is Us", la obra promete navegar libremente en las distintas etapas de las vidas de los personajes, saltando desde su adultez a su niñez y visceversa, relatando "sus triunfos, sus desilusiones, sus alegrías y compromisos".

Lisa Edelstein, Paul Reiser, Nicole Byer y Dave Franco integran el elenco vocal de "Long story short".

La nueva serie de Raphael Bob-Waksberg debutará en Netflix el próximo 22 de agosto.