Creador de "The White Lotus" criticó al chileno Cristóbal Tapia de Veer por su salida de la serie

El creador de la serie "The White Lotus", Mike White, criticó duramente al músico chileno Cristóbal Tapia de Veer luego de que este anunciara su salida de la serie por diferencias creativas.

En concreto el compositor y el director discutieron por la polémica canción introductoria de la tercera temporada de "The White Lotus". "En ese momento, creo que ya habíamos tenido nuestra última pelea para siempre. Él simplemente estaba diciendo que no a todo", señaló Tapia de Veer, quien decidió irse de la producción y subir su propia versión del tema a Youtube.

En entrevista con el locutor Howard Stern, White señaló que "no sé realmente lo que pasó" y que "creo que él no me respetaba".

"Realmente nunca peleamos, yo sólo le daba notas por correo electrónico, pero creo que no le gustaba eso porque no me respetaba. No trabajaba como miembro de un equipo y quería hacerlo a su manera", agregó la mente detrás de la serie.

En ese sentido criticó los dichos del chileno y los calificó como "una mariconada" ("a bitch move" es el concepto originalmente usado). "Siempre me miraba con esa sonrisa con desdén, como si pensara que yo era un chimpance o algo así", concluyó Mike White.