¿A qué hora se estrena la segunda parte de la temporada final de Stranger Things?

Este jueves 25 de diciembre no solo se celebra Navidad. Los fanáticos de la serie de Netflix Stranger Things actualizan minuto a minuto la aplicación para comprobar si ya se liberó la segunda parte de la temporada final.

Esta segunda tanda está compuesta por tres episodios de más de una hora de duración, que llegan luego de que la plataforma publicara los primeros cuatro capítulos a finales de noviembre.

¿A qué hora se estrena Stranger Things?

Los seguidores de la serie creada por los hermanos Duffer deberán esperar hasta las 22:00 horas para poder ver los nuevos episodios.

El desenlace definitivo no estará disponible hasta el 31 de diciembre a las 22:00 horas, con un capítulo final de 2 horas y 8 minutos de duración.