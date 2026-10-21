"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" liberó tráiler de su temporada 3

Prime Video presentó este miércoles el tráiler oficial de la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"), que anticipa la creación del Anillo Único, aquel que fue forjado en secreto por "Sauron" para gobernarlos a todos.

Inspirada en el legendarium, la mitología creada por J.R.R. Tolkien, la serie también muestra el arribo definitivo de "Gandalf el Gris" (Daniel Weyman) y el debut de Jamie Campbell Bower como "Celeborn".

Con el Señor Oscuro interpretado por Charlie Vickers poniendo en marcha sus planes para dominar toda la Tierra Media, aumentan las tensiones entre los elfos; los lazos familiares se resquebrajan entre los enanos de Khazad-dûm y las facciones políticas empujan al reino insular de Númenor al borde de una guerra civil.

El viaje continúa también para "Galadriel" (Morfydd Clark) en su camino para convertirse en la sabia y poderosa Dama Elfa de Lothlórien, con la serie nuevamente encabezada por J.D. Payne y Patrick McKay como showrunners y productores ejecutivos.

La superproducción televisiva de Amazon MGM Studios regresará el próximo 11 de noviembre en la citada plataforma de streaming, debutando con sus primeros cuatro episodios.