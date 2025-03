"House of the Dragon" inicia la producción de su tercera temporada: ¿Cuándo se estrena?

La producción de la tercera temporada de ocho episodios de la serie "House of the Dragon" ("La casa del dragón") comenzó en Reino Unido, informó HBO.

Basada en "Fire & Blood" ("Fuego y Sangre") de George R.R. Martin, la serie cuenta la historia de la Casa Targaryen, 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos").

El reparto incluye a Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban y Jefferson Hall.

Los nuevos miembros que se incorporan al reparto de esta tercera temporada son Tommy Flanagan (como Ser Roderick Dustin), Dan Fogler (como Ser Torrhen Manderly) y James Norton (como Ormund Hightower). La dirección estará a cargo de Clare Kilner, Nina López-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

The fight for the Throne is far from over.



S3 of #HOTD is now in production.

