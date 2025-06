Lady Gaga anuncia participación en "Merlina" durante su show en Tudum 2025

Lady Gaga "se robó" el espectáculo en Netflix Tudum 2025: The Live Event, con una presentación cargada de sorpresas, en que la artista, ganadora de múltiples Grammys, cerró el evento global con un medley de sus éxitos, incluyendo "Zombieboy", "Bloody Mary" y "Abracadabra", en homenaje a la serie "Merlina".

Durante su actuación, se reveló que Gaga tendrá un papel estelar en la segunda parte de la temporada 2 de "Merlina", e interpretará a Rosaline Rotwood, una enigmática profesora de la Academia Nunca Más, cuyo camino se cruzará con el de Merlina Addams.

Esta no es la primera incursión de Lady Gaga en Netflix: en enero, participó en el "Fire Aid Benefit Concert", donde estrenó "All I Need Is Time", tema escrito con su prometido, Michael Polansky. Además, apareció en el documental "What’s Next? The Future with Bill Gates", analizando el impacto de la desinformación en su carrera.

El anuncio se suma a una exitosa racha profesional para la cantante. Tras lanzar su álbum "MAYHEM" en marzo -número uno en más de 20 países-, Gaga encabezó Coachella y batió récords con un concierto gratuito en Copacabana, reunió a 2.5 millones de asistentes.