David Reeb, artista israelí, expone su obra en Israel sobre el genocidio en Palestina

En acrílico sobre papel la palabra "Genocidio" resalta sobre una pared gris apenas cubierta por una planta marchita, mientras David Reeb, artista israelí que ha retratado durante décadas la violencia israelí en Cisjordania, expone por primera vez en la ciudad portuaria de Jaffa obras sobre la destrucción en Gaza en una muestra pequeña y prácticamente escondida.

Reeb incorpora de forma explícita términos y símbolos que generan incomodidad en el debate interno israelí: "Genocidio es una palabra que no nos gusta usar aquí, pero que siempre ha estado presente en los últimos años. Incluso cuando decidimos ignorarla", señaló el artista a EFE, en referencia a un conflicto que ha dejado más de 70.200 muertos en Gaza, entre ellos más de 20.000 niños.

Todo comenzó en 2005, cuando visitó Cisjordania para acompañar a su hijo a una protesta contra el muro de separación. Desde entonces, su obra ha documentado de manera directa la violencia ejercida por el Ejército y colonos israelíes, transformando registros audiovisuales en pinturas que retratan soldados armados, aldeas destruidas y manifestaciones palestinas.

El artista sostiene que su trabajo busca reflejar una sociedad que "se estuviera desintegrando, y resulta perturbador, pero también interesante ver cómo sucede". En esa línea, destaca la importancia de representar no solo a las víctimas, sino también a quienes ejecutan la violencia.

Una de sus video-instalaciones muestra a Shem Tov Luski, colono señalado por la ONG B'Tselem por participar en incursiones violentas en aldeas palestinas: "(Luski) imparte clases a niños en la yeshiva del asentamiento de Susia. Les transmite su ideología", afirma Reeb.

Respecto a Gaza, el artista reconoce que antes del 7 de octubre no había trabajado visualmente sobre el enclave. Sus obras actuales se basan en fotografías del reportero gazatí Jaber Badwan, como el cuadro "Bicycle Riders" (2024), donde ciclistas aparecen diminutos frente a montañas de escombros.

Censura artística

Reeb descarta viajar al lugar: "Creo que no quiero estar en ningún lugar donde no me quieran", y añade que, ante la escasa difusión de la muestra, la marginalización ha sido una estrategia deliberada para evitar ataques.

Cabría esperar que una colección que presenta obras tan provocativas como "Ethnic Cleansing" (Limpieza étnica) -que retrata a dos soldados israelíes en Cisjordania- o "Blueprint for Genocide" (Plan para Genocidio) -en la que se aprecian las siluetas de helicópteros israelíes frente a un fondo, pintado de rojo, que recoge textos de las Escrituras-, habrían causado protestas o incluso su anulación, pero no ha sido el caso.

"No he experimentado ningún cuestionamiento acerca de esta exposición, en parte porque no mucha gente la ha visto. El mecanismo que he empleado para abordar este tipo de exposición es marginarla, no publicitarla. Es lo más sencillo para evitar ataques", dice el artista.

Una metodología que adoptó tras años de protestas -y en un caso, censura- a unas obras que subrayan una realidad a la que la mayoría de israelíes no quieren exponerse.

"Ojalá hubiera más diálogo. Pero creo que quizás es demasiado pedir en el país tal como está hoy", se lamenta. Sin embargo, sí está de acuerdo con el boicot artístico a Israel, una opinión contraria a la que expresan la mayoría de artistas israelíes, que denuncian que la censura internacional aísla las voces más críticas con el Gobierno del país.

"Creo que está más que justificado con la situación actual. Si hablamos de 20.000 niños muertos en Gaza desde 2023, no tengo derecho a decir que me gustaría que los artistas israelíes lleguen al extranjero", sentencia. EFE