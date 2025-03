Tiktoker Noel Goes Crazy llegó a Chile y sacó sus mejores pasos en el centro de Santiago

El tiktoker Noel Robinson, más conocido en como Noel Goes Crazy se encuentra en Chile y fue visto sacando sus mejores pasos en la Plaza de Armas de Santiago.

El influencer nigeriano-alemán es conocido por hacer un trend en el que simula "robarle" un objeto a alguien en la calle, para posteriormente devolverlo al ritmo de la canción Calm Down de Selena Gomez y Rema.

"Hola Chile", escribió en sus redes sociales el creador de contenido que se encuentra viajando por Sudamérica.

El video se viralizó rápidamente y los internautas no dudaron en reírse de la situación con comentarios como: "A mí me hicieron Calm Down pero no me devolvieron el celular", "Acá en chile te hacen la misma pero no te bailan" y "Amigo, acá en Chile esa broma sale cara".