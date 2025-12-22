"Ahí dije esto no da para más": Carmen Gloria Arroyo revela los motivos de su salida de TVN

La abogada Carmen Gloria Arroyo reveló los motivos que la llevaron a dejar TVN tras siete años en la señal estatal.

En el programa web "Sin Editar" de Pamela Díaz, la figura se refirió a sus próximos proyectos televisivos, señalando que sus productores ya se encuentran en Mega, canal al que se integra a partir del próximo año.

"Se fue un equipo de avanzada, la Romi, mi productora ejecutiva, con David, que es el productor general. Ellos ya están adentro (Mega), trabajando en el desarrollo del proyecto. Va a continuar con su esencia, pero la mejor versión del programa la vamos a tener ahora", comentó, adelantando que los detalles se definirán durante los próximos días y que se llevará a todo su equipo.

Respecto a su salida de TVN, Arroyo apuntó a la crisis económica que enfrenta la estación televisiva, que llevó a un recorte de presupuesto significativo.

"Habíamos tenido 2 o 3 reducciones de presupuesto, que implicaba el despido de personas, implica empezar a rebajar cosas necesarias para la grabación, como traer casos de provincia. No le pagamos a la gente para que vaya, pero sí el traslado, así que estábamos haciendo solo casos de Santiago", reveló.

Además, detalló que "los días de grabación se redujeron. En vez de grabar dos grabábamos uno, entonces empezaron a repetir capítulos. Todo eso evidentemente es un desmedro al programa, le hace daño y ahí dije esto no da para más, hay que buscar alternativas y barajar otras oportunidades".

Finalmente, Carmen Gloria mencionó que en octubre se reunió con los ejecutivos del canal para discutir su futuro, aunque ya había decidido partir. "Esto es pega y uno tiene que buscar las mejores condiciones", afirmó.