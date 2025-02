José Luis Repenning sufre estafa al arrendar cabaña por Booking

El periodista José Luis Repenning reveló que fue víctima de una estafa al intentar arrendar una cabaña para pasar el fin de semana con sus hijos. Durante el matinal "Tu Día", compartió los detalles del fraude sufrido a través de una conocida plataforma de arriendos.

Repenning explicó que realizó la reserva mediante Booking.com. Tras seleccionar la propiedad, el supuesto arrendador se comunicó con él a través de la aplicación para decirle: "Si va a reservar este fin de semana hay mucha demanda, le sugiero que deposite el 50%". Confiado en la legitimidad de la oferta, efectuó el depósito.

Sin embargo, al viajar a Maitencillo, comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando intentó contactar al arrendador sin obtener respuesta. Al llegar, descubrió que la dirección proporcionada no existía y la cabaña simplemente no estaba. "No había cabaña, no había nada, me estafaron", lamentó.

El comunicador anunció que tomará medidas para evitar que otras personas sean víctimas del mismo fraude. "Tengo el nombre y el RUT de la persona a la que le deposité", aseguró, señalando que se pondrá en contacto con Booking.com para denunciar el caso.

Pese al mal rato, logró encontrar alojamiento gracias a su colega Rodrigo Pérez, quien lo conectó con una persona dispuesta a arrendarle un departamento en Papudo.

Agradeció especialmente a Alejandra Rojas, la propietaria del inmueble, "ella incluso volvía el sábado y se quedó en la casa de una amiga para que yo pudiera quedarme con los niños ahí, así de amorosa", destacó el periodista.