Isidora Jiménez recordó polémica por dichos de Fernando Solabarrieta: "No quise ni responder"

Los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago dejaron un balance positivo en asistencia y logros deportivos para Chile. Sin embargo, generaron controversia por los comentarios del periodista Fernando Solabarrieta y la exatleta Macarena Reyes sobre la corredora Isidora Jiménez en una transmisión de CHV.

El incidente ocurrió tras la eliminación de Jiménez en los 200 metros planos, donde quedó en cuarto lugar. Un micrófono abierto captó a Reyes diciendo: "Ya hace mucho que no le da", a lo que Solabarrieta agregó: "Nunca le dio mucho tampoco". Las declaraciones causaron revuelo en redes sociales y críticas hacia ambos.

Días después, Jiménez respondió con un gesto de silencio al ganar la medalla de plata en la posta 4x100 metros junto a Martina Weil, Anaís Hernández y María Ignacia Montt. Luego, le reveló a DSports que "Tenía pensado decir algo, pero creo que los números hablan por sí mismos".

Sobre su logro, la atleta compartió algunas fotos en su perfil de Instagram, donde se etiquetaba a Solabarrieta en la imagen donde aparece realizando el gesto.

En el programa "La Divina Comida" de CHV, Jiménez contó que descubrió los comentarios al revisar Twitter después de la competencia. "Me quedé con eso", afirmó, y consideró más doloroso que una exatleta se sumara a las críticas.

Sobre el gesto de silencio, explicó que quiso decirles: "no me ninguneen". Asimismo, Jiménez reveló que Solabarrieta y Reyes "me pidieron disculpas, pero reconozco que no les quise ni responder. Había una atleta comentando, y eso fue lo más doloroso, feo y triste"

La decimoprimera temporada de "La Divina Comida" se estrenará este sábado en CHV. Participarán Isidora Jiménez, Emilia Dides (Miss Chile), Tomás Vodanovic (alcalde de Maipú) y Lucas Nervi (lanzador de disco).