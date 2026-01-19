Panelistas de "Primer Plano" cuestionan emisión del programa en medio de los incendios

En medio de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, la emisión del programa "Primer Plano" (CHV) generó cuestionamientos desde su propio panel, debido al complejo contexto que vive el país.

Durante la emisión del programa, el influencer Danilo 21 manifestó su incomodidad al abordar temas de farándula mientras se desarrollaba la tragedia.

"Creo que todos nos sentimos un poco consternados con el hecho de encontrarnos acá hoy, hablando de algo tan frívolo como la farándula, cuando hay 19 personas fallecidas", señaló durante el espacio.

Si bien, el tiktoker mencionó que la situación le resultaba difícil de procesar, reconoció otras miradas frente al rol de la televisión. "También entiendo que hay gente que se siente acompañada con este tipo de programas", sostuvo, matizando su postura, destacando a las figuras del espectáculo por prestar ayuda a los sectores afectados.

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez abordó el tema a través de sus redes sociales, donde reconoció que la decisión de emitir el programa no pasa por ella. "Para ser honesta, yo no tomo las decisiones, porque obviamente hay mucha gente a la que le puede incomodar que estemos hablando de farándula cuando hay una situación tan compleja", explicó.

En esa misma línea, la panelista fue clara en señalar su posición personal frente al contexto. "Yo soy una de aquellas, pero también creo que la televisión es una industria que hay que cuidar, y bueno, uno es una trabajadora que tiene que acatar", afirmó.

Las declaraciones surgieron mientras la emergencia por los incendios continúa activa, con un balance oficial que cifra en al menos 19 las personas fallecidas y miles de damnificados en las zonas afectadas.