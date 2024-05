Periodista Claudia Salas reveló que dos acosadores no la dejan en paz

La periodista Claudia Salas relató la difícil situación que vive debido a dos acosadores que han decidido no dejarla tranquila.

El reportaje de Sábado relata que todo comenzó cuando la actual locutora radial trabajaba en Meganoticias y sus redes sociales comenzaron cada día a recibir nuevos seguidores de su trabajo.

Aníbal llegó a su departamento

Uno de ellos es el primer acosador, llamado "Aníbal", que incluso llegó hasta su edificio. La periodista fue alertada por los conserjes y decidió no bajar. Después de una hora, el hombre se fue.

En febrero de 2024, el hombre volvió a su departamento y Salas llamó a Seguridad Ciudadana, pero la respuesta no fue la que esperaba. "La persona me respondía, 'ya, ¿pero es su pololo o su expareja?'. Como yo les decía que no, me respondían que ahora los patrulleros estaban ocupados y más rato irían", contó.

Es por ello que decidió bajar a enfrentarlo, momento en que se dio cuenta de que el hombre hablaba incoherencias. "Le dije a este tipo, '¿qué estás haciendo acá y por qué vienes a molestarme si sabes que no te conozco?' Él como que levantó la guardia y me dijo: 'Quiero que tú me expliques lo de Instagram'. Y yo, 'Señor, ¿de qué está hablando?'. Me insistía: '¡Explícame lo de Instagram!", recuerda.

Finalmente, el conserje llamó a Carabineros y tomaron detenido al sujeto que también le había enviado anteriormenta una caja con una botella de vino, un ramo de rosas rojas, juguetes y snacks para gato, una carta y un poema, un celular, gomitas y un libro de dinosaurios.

Esteban le envió fotos subidas de tono

Este no es el único caso, ya que Claudia recibe a través de sus redes sociales y de forma repetitiva mensajes subidos de tono de un tal "Esteban" que sigue cada una de sus apariciones en TV.

"Decía que yo le mandaba mensajes o que me comunicaba con él a través de lo que yo decía en las noticias. 'Hablaste de la vacuna y justo yo me vacuné' o 'hablaste de un panda en el zoológico y yo tengo un peluche de panda'. Así empezó, pero rápidamente escaló", relató.

Ella lo bloqueaba todos los días pero él volvía a crear cuentas falsas para acceder a sus redes. "Un día me desperté para ir a trabajar y tenía una foto de su cuestión parada. Yo me puse a llorar, me dio mucho asco y le conté a mis amigas de la pega y se rieron. ¡Pero no es divertido, es súper violento que te mandan una foto no solicitada!", contó.

"Esto es un agote mental. Me agota estar lidiando con este gallo, tener que bloquearlo todos los días, que me siga buscando. Yo quiero enfocarme en las cosas buenas, pero tengo un tipo que todos los días me está amenazando de violarme o de matarme", reflexionó.