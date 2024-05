Gala Caldirola y Coca Mendoza tuvieron fuerte encontrón en "Ganar o Servir"

En la última emisión de "Ganar o Servir", Gala Caldirola y Coca Mendoza protagonizaron un tenso encontrón.

En medio de una dinámica, la modelo fue consultada por su quiebre con Mauricio Isla y su posterior romance con Mauricio Pinilla, quienes fueron compañeros de equipo en la selección chilena.

A raíz de esta conversación, el exfutbolista hizo un par de comentarios a otros participantes, llamando la atención de los animadores. "Hay códigos, sobre todo en el fútbol", dijo entre murmullos a Pangal Andrade.

Al ser consultado, Mendoza señaló que prefería "no meterse en la historia", generando molestia en la española. "Entonces no te metas, porque no son amigos si es lo que vas a decir", respondio la ex "Amor a Prueba".

"Hay códigos en el fútbol que se tienen que respetar", insistió el ex Colo Colo, por lo que la maniquí se defendió: "Los futbolistas son personas como cualquier otro ser humano. Si yo conecté con Mauricio Pinilla en un momento dado, no fue porque justo coincidió que tenían el mismo trabajo. Uno no elige, el corazón manda, uno siente y vibra con alguien", afirmó.

Asismimo, y tras la insistencia del ex "Granja VIP", la chica reality se lanzó en su contra: "¿Tú sabes con quién estuvo de pareja mi exmarido después de mí? Con una persona con la que también compartí camarín, también compartí trabajo, pero nadie habla de eso, porque es hombre. Él también tuvo una relación con otra persona que fue mi compañera de trabajo, ¿y sabes qué pasó? Absolutamente nada, porque lo quiero y lo respeto por encima de cualquier cosa", sentenció.