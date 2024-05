"No te hagas el choro": La dura discusión de Raimundo y Pangal en "Ganar o Servir"

Una tensa pelea protagonizaron Raimundo Cerda (ex "Gran Hermano") y Pangal Andrade dentro del reality "¿Ganar o Servir?".

Todo ocurrió cuando Andrade venció inapelablemente a Coca Mendoza en una actividad, lo que derivó en la nominación del recién llegado Raimundo. Al volver a la casa estudio, Pangal comenzó a bromear con la situación: "¡Prepárate papi que te quedan tres días!", le gritó a Raimundo.

También presentó a Claudio Valdivia como su próximo verdugo y este lo retó a un inmediato duelo de gallitos. "No me gusta que me pasen a llevar ni que me falten el respeto. Tenís 40 años y andai hueveando", le dijo Rai.

La pelea de Rai y Pangal

"Esta mala onda de llegar diciendo que el verdugo, que me quedan dos días", agregó el ex "Gran Hermano". "Nadie te está faltando el respeto, no te vengai a hacer el choro. No seai tonto. ¡Qué cabro chico!", replicó Pangal enfurecido.

Si bien la discusión se detuvo por unos minutos, cada uno fue a desahogarse a su círculo de confianza. "Estos sacos de huea se creen barsas los choros cu...", aseguraba Raimundo, mientras que Pangal concluía que "quiere pantalla, hacerse el lindo. No entiende el humor".

Sin embargo Pangal regresó a preguntarle a Raimundo si era de fácil enojo, lo que desató un segundo round. ""Hay límites. No me conocís a mí, nunca me has visto en tu vida. No me gusta esa actitud. ¿Es difícil de entender?" le lanzó el joven. "No hables chorito conmigo, habla bien. Eres súper altanero", le advirtió Pangal.