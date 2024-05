Netflix desarrolla serie animada basada en Minecraft

La plataforma de streaming Netflix inició una nueva adaptación del popular videojuego Minecraft que se traducirá en una serie animada.

El proyecto estará a cargo de la compañía junto con Mojang Studios, el desarrollador sueco del juego. La animación será de WildBrain, el estudio canadiense detrás de proyectos animados de Netflix, incluidos "Sonic Prime", "Ninjago: Dragons Rising" y "Carmen Sandiego".

Aún no se conocen los detalles de la trama de la serie animada, pero según Netflix, "contará con una historia original con nuevos personajes, mostrando el mundo de 'Minecraft' bajo una nueva luz".

Este proyecto de serie se suma al anuncio de enero pasado de una película live action basada en el mismo videojuego y que será protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, con fecha de estreno para el primer semestre de 2025.

