"Usted se droga con los cantantes": Julio César Rodríguez tuvo tenso cruce con locataria de Meiggs

Una locataria del barrio Meiggs terminó aburriendo al conductor Julio César Rodríguez del programa "Contigo en la Mañana", de Chilevisión, luego de lanzar varias acusaciones contra la televisión, periodistas, políticos y el mismo animador.

"Usted se droga con los cantantes en su (programa) de YouTube. Digamos la verdad", le dijo la mujer, que se identificó como Ximena Maureira, presidenta de un sindicato de ambulantes.

"Señora, yo no tengo que negarlo, si mi programa sale en YouTube, es público", respondió el periodista, que en su canal La Junta invita a varios artistas a su casa para relajadas conversaciones.

La dirigenta fue dura contra el conductor y le hizo una petición: "Ya, entonces diga, 'yo soy Julio César y soy drogadicto'".

"No, es que no soy drogadicto. Hay una diferencia muy grande, ser drogadicto es una enfermedad, pero no hablemos de esto, hablemos de Meiggs. Démosle altura de miras a esto", replicó Rodríguez en un tenso momento al aire.

La conversación derivó en el enojo de la mujer, quien llevaba minutos reclamando a raíz de una fiscalización a un comerciante ambulante. Al final, no quiso hablar más con el periodista y se retiró.

"Es súper difícil hablar con ella. La señora mezcla todo (...) Con ese tipo de argumentos, con esta gente, es difícil hablar", sentenció Julio César.