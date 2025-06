Top 50 global: Cocina chilena brilla en lista de los mejores restaurantes del mundo

En el prestigioso ranking de los mejores restaurants del mundo, "The World’s 50 Best Restaurants 2025" destacó una vez más la gastronomía chilena con la presencia de Boragó, ubicado en Santiago, que se alzó en el puesto 23.

El restaurante, liderado por el chef Rodolfo Guzmán, es reconocido por su enfoque en ingredientes autóctonos y sostenibilidad. Según la página de "The World 50 Best", Boragó ofrece una experiencia culinaria única con su menú Endémica, que rescata sabores y productos nativos de Chile.

Platos como "mejillones, habas y duraznos verdes", o cordero patagónico con hoja de higuera y tomate rosado del Maule, reflejan la diversidad de los ecosistemas chilenos. Además, su centro de investigación, el CIB, explora "nuevas posibilidades con ingredientes chilenos".

El restaurante no solo destaca por su cocina, sino también por su compromiso ambiental. En 2021, ganó el "Sustainable Restaurant Award en The World’s 50 Best Restaurants" gracias a su enfoque en agricultura biodinámica y abastecimiento responsable.

A nivel global, el primer puesto fue para Maido (Lima), seguido por Asador Etxebarri (España) y Quintonil (México). Sin embargo, la presencia de Boragó en el top 25 posiciona a Chile como un referente en la gastronomía de alta gama, junto a otros países latinoamericanos como Perú y Argentina.