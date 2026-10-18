Hito en los esports: Un chileno se coronó campeón en el mayor torneo de "Valorant"

Por primera vez en la historia del competitivo de "Valorant", juego táctico de disparos de cinco contra cinco, un chileno alcanzó la gloria al convertirse en campeón mundial en el mayor torneo internacional del ecosistema de esports del emblemático videojuego de Riot Games.

Junto a su escuadra brasileña LOUD, el chileno Roberto "erde" Lobos, de 18 años, logró el título mundial en Valorant Champions 2026 en Shanghái, luego de que el equipo venciera por 3-1 a los europeos de Team Vitality en una intensa final este domingo en el Mercedes-Benz Arena.

El gigante brasileño inscribió su nombre en la historia de los esports al ser el primer equipo que logra ser campeón de Champions en dos oportunidades.

Además, "erde" fue elegido el mejor jugador del torneo, MVP (Most Valuable Player), siendo el jugador más joven en lograr el reconocimiento -en base a la decisión de comentaristas, creadores y medios- al tener más impacto, mantenerse constante y rindiendo cuando más importaba.

El chileno, el In-Game Leader de la escuadra, se emocionó al recibir el reconocimiento, dedicando el triunfo a su madre, recientemente fallecida.

"Quiero dedicar este triunfo a mi mamá, ella murió dos días antes del juego contra EDG (del 26 de septiembre, en la fase de grupos). No podía creerlo, porque pensé que ella estaba sobrellevando bastante bien esta enfermedad… Pero sí, le dedico este torneo a ella, solo juego por ella y eso es todo", expresó, antes de romper en lágrimas de emoción y ser contenido por su equipo.

Este triunfo demuestra el buen momento para los chilenos en el competitivo de "Valorant" a nivel internacional, incluyendo el triunfo de escuadra de Leviatán, encabezada por el chileno Francisco "kiNgg" Aravena, en el torneo Masters en Londres y la medalla de plata en esports del Team Chile en los Juegos Sudamericanos.