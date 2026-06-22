¡Con Chile presente! Latinoamérica hizo historia en los esports de "Valorant"

Por primera vez en la historia del competitivo del videojuego "Valorant", un equipo de Latinoamérica se convirtió en campeón mundial en un torneo internacional del ecosistema de los esports de Riot Games.

La escuadra de Leviatán, encabezada por el chileno Francisco "kiNgg" Aravena, logró el hito al convertirse este domingo en campeones del torneo Masters en Londres, el segundo internacional del año de la temporada 2026 del popular shooter táctico tras el evento en Santiago de Chile, celebrado entre febrero y marzo pasado.

El equipo, formado por jugadores de Chile, Argentina y Brasil, fue la primera escuadra latinoamericana en conquistar un título internacional de "Valorant", al vencer por 3-2 a los grandes favoritos, Paper Rex, que representaban a la región del Pacífico. Además, es el equipo más joven en ganar un internacional en la historia del competitivo.

"Parece un sueño aún, soy campeón de Masters", declaró "kiNgg" tras el hito, señalando encontrarse "sin palabras" y agradeciendo a sus seguidores "por apoyarme durante todos estos años, es solo el comienzo de una larga historia".

Además del chileno, el equipo campeón tiene en su formación al argentino Bruno "Neon" Rodríguez y los brasileños Rodrigo "spikeziN" Lombardi, Eduardo Kenzo "Sato" Nagahama y Guilherme "blowz" Oliveira.

Mientras que "Neon" se transformó, por elección popular, en el Jugador Más Valioso o MVP (Most Valuable Player), llevándose la codiciada pulsera que reconoce al argentino por su celebrada y decisiva actuación en el torneo.

Previo a la final, "Valorant" presentó su nuevo mapa, Summit, el cual se lanzará junto con la Temporada 26: Acto IV del videojuego.