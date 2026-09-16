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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Chile consiguió medalla de plata tras intensa final de Valorant en los Juegos Sudamericanos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es la segunda presea chilena en eSports en Santa Fe.

Chile consiguió medalla de plata tras intensa final de Valorant en los Juegos Sudamericanos
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El Team Chile consiguió este miércoles una medalla de plata en eSports (deportes electrónicos) en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras perder una intensa final ante Argentina en el videojuego Valorant.

La final de Valorant, juego táctico de disparos de cinco contra cinco, se extendió por casi tres horas y fue muy pareja, definiéndose la medalla de oro en los últimos minutos de la tercera y última ronda.

El equipo chileno estuvo compuesto por Matías Barría, Rodolfo Henríquez, Ignacio Manríquez, Leandro Rojas y Luis Santa Ana, quienes batallaron y presionaron hata el final, pero terminaron sucumbiendo ante el quinteto argentino.

Argentina terminó quedándose con la presea dorada con un marcador de 13-11, 9-13 y 13-11.

Para Chile, esta es la segunda medalla en deportes electrónicos (eSports) en los Odesur, tras el oro que logró Angel Inostroza en el simulador de conducción Assetto Corsa GT.

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