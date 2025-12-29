¿Por qué un pingüino azul se apoderó de la Sphere de Las Vegas?

Un pingüino azul animado captó la atención de residentes y turistas en Las Vegas durante la semana de Navidad, luego de aparecer proyectado en la Sphere, el icónico recinto cubierto por pantallas LED de alta resolución visibles a lo largo del Strip.

Días después, se confirmó que la animación correspondía a Pudgy Penguins, una marca nacida en el ecosistema cripto que realizó una exhibición especial de siete días en el exterior de la Sphere.

De acuerdo con Binance, Pudgy Penguins es un proyecto fundado en 2021 y adquirido en 2022 por el empresario Luca Netz, quien impulsó su expansión hacia el mercado de consumo masivo.

Según informó el propio proyecto en X, las proyecciones comenzaron en la víspera de Navidad y mostraron breves secuencias animadas protagonizadas por sus personajes, sin referencias explícitas a criptomonedas.

La activación "celebra específicamente nuestros productos físicos (...) y no tiene nada que ver con el lado cripto de nuestro negocio", explicó Vedant Mangaldas, director de estrategia y comunicaciones de Pudgy Penguins, en declaraciones a Decrypt.

La exhibición en la Sphere habría costado hasta 600.000 dólares, tras negociaciones iniciadas a comienzos de 2024. La activación contrastó con Dogwifhat, que no pudo anunciarse en el recinto pese a recaudar cerca de 700.000 dólares, debido a las restricciones sobre publicidad relacionada a criptomonedas.