Avión de pasajeros se estrelló en Sudáfrica

Al menos 20 personas resultaron heridas este martes, algunas con lesiones críticas, al estrellarse una avioneta a las afueras de Pretoria, la capital de Sudáfrica, informaron los servicios de emergencias.

"Los primeros informes indican que aproximadamente 20 personas resultaron heridas, variando de leve a críticas", indicaron los servicios médicos ER24 en un comunicado.

El siniestro ocurrió por la tarde cerca del Aeropuerto de Wonderboom y los equipos de emergencia aún trabajan en la zona.

Los heridos están siendo trasladados al hospital más cercano y aún se desconocen las causas del accidente.

Plain crash through a building close to moloto road in pretoria @EMER_G_MED on scene busy with the patients @TrafficSA @_ArriveAlive @GrootFM @RekordNewspaper @maroelamedia pic.twitter.com/X3ABHmJJYF

Heavy delays on the moloto road close to the plain crash medics can't get through to the scene @TrafficSA @_ArriveAlive @GrootFM @RekordNewspaper pic.twitter.com/eCOkgF5h7A