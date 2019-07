Más de 150 migrantes murieron en naufragio de un bote en Libia

Más de 150 personas muerieron este jueves luego de que un bote neumático que pretendía cruzar el Mediterráneo naufragara frente a las costas de Libia, de acuerdo a la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR).

Según la fuente, alrededor de 150 personas más fueron rescatadas y llevadas de vuelta al país, donde recibieron ayuda médica y humanitaria de la organización.

La embarcación había salido de la ciudad de Khoms, a 120 kilómetros al este de Trípoli, explicaron a Efe fuentes de seguridad, sin especificar cuándo sucedió el naufragio y qué barcos participaron en el rescate. Los pasajeros buscaban ingresar de forma irregular a las costas europeas.

De acuerdo con el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, 426 personas han fallecido en el mar en lo que va de año tratando de llegar al viejo continente, y otras 3.750 han sido transferidas a centros de detención en Libia.

🚨Happening now:



Tragic news of a deadly shipwreck off the coasts of Al Khoms.



Initial reports indicate that over 100 persons may have lost their lives while other 140 have been rescued & disembarked, receiving medical & humanitarian assistance by UNHCR partner IMC.