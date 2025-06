ONU destacó "alentador paso" tras acuerdo de paz firmado entre RDC y Ruanda

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) celebró este sábado la firma del acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda, suscrito el viernes en Washington, al considerar que representa "un paso alentador" hacia el cese de las hostilidades y la desescalada de las tensiones regionales.

"Este acuerdo representa un paso alentador hacia el cese de las hostilidades, la desescalada de las tensiones regionales y el restablecimiento duradero de la paz y la estabilidad en el este de la RDC y la región de los Grandes Lagos", afirmó en un comunicado la jefa interina de la Monusco, Vivian van de Perre.

La misión de la ONU instó a todas las partes a cumplir con los compromisos recogidos en el pacto, bautizado como el Acuerdo de Washington y firmado en la capital estadounidense por los ministros de Asuntos Exteriores congoleña y ruandés, Thérèse Kayikwamba y Olivier Nduhungirehe, en presencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"De acuerdo con su mandato, la Misión reafirma su total disposición a apoyar la implementación de este acuerdo en estrecha coordinación con el Gobierno congoleño, la Unión Africana, las organizaciones regionales y todos los socios internacionales", añadió el comunicado.

Asimismo, la Monusco destacó el "papel fundamental" de Estados Unidos en la facilitación del acuerdo, en colaboración con Catar y con el mediador designado por la Unión Africana (UA), el presidente de Togo, Faure Gnassingbé.

También reconoció las iniciativas promovidas por la Comunidad de África Oriental (EAC) y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloques regionales que agrupan a ocho y dieciséis países, respectivamente.

Today, I hosted the Ministerial signing of the Peace Agreement between the DRC and Rwanda, ending a 30-year conflict in the Great Lakes region. With the strong leadership of @POTUS and the sustained efforts of @US_SrAdvisorAF, @UnderSecStateP, and @AsstSecStateAF, the United… pic.twitter.com/0DyrNTmiXh