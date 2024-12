Policía alemana detuvo a médico saudí por atropello masivo en feria navideña

Al menos dos personas fallecieron este sábado en un atropello en una feria de Navidad en Magdeburgo, en el este de Alemania, en un atentado cometido aparentemente sin cómplices por un médico saudí que llevaba desde 2006 en el país centroeuropeo y que se encuentra detenido, según las autoridades regionales.

Entre las víctimas mortales figuran un hombre y un menor, informó en declaraciones a los medios en el lugar de la tragedia el primer ministro de Sajonia Anhalt, Reiner Haseloff, quien agregó que además hay más de 60 heridos.

Según indicó la ciudad de Magdeburgo en un comunicado, actualmente hay 15 heridos graves, 37 moderados y 16 leves, es decir 68 en total.

Unos 100 bomberos se encuentran en el lugar, además de siete unidades del cuerpo de bomberos profesionales y voluntarios y 50 socorristas, que atienden a los heridos en tiendas de campaña y los transportan a diferentes hospitales de la zona.

El autor del atropello tiene 50 años y un permiso de residencia permanente en Alemania. Está siendo interrogado por la Policía.

Tamara Zieschang, la ministra del Interior de Sajonia Anhalt, aseguró que el saudí actuó solo y vivía en Bernburg, a unos 50 kilómetros de Magdeburgo.

Innenministerin Zieschang bestätigte 2 Todesopfer. Der Täter wurde gefasst – es handelt sich um einen 50-jährigen Menschen aus Saudi-Arabien, der zuletzt als Arzt in Bernburg tätig. Es handle sich zudem um die Tat eines Einzeltäters, da keine Hinweise auf weitere Täter gäbe.

Según el diario BILD fuerzas fuertemente armadas entraron por la fuerza en una vivienda en una calle de la ciudad, pero de momento se desconoce si la operación estaba relacionada con el atentado.

Poco después de las 18:00 GMT (15:00 hora chilena) el hombre embistió a la multitud y recorrió un tramo de al menos 400 metros en la feria de Navidad en un vehículo de alquiler con matrícula de Múnich.

El experto en terrorismo Hans-Jakob Schindler señaló a la segunda cadena de televisión pública ZDF que el hecho de que un ataque con un automóvil tuviera éxito apunta a un fallo en el concepto de seguridad.

Además, sostuvo que el perfil del autor es inusual, tanto por la edad como por la nacionalidad, pues los atacantes hasta ahora han rondado los 20 años y desde 2001 no ha habido un atentado terrorista de autor saudí.

Se desconoce cómo el hombre pudo entrar en la feria de Navidad, en pleno centro y al lado del Ayuntamiento, dado que las ciudades alemanas han reforzado la seguridad de estos lugares con bolardos tras el atentado perpetrado en Berlín el 19 de diciembre de 2016, en el que murieron 13 personas atropellados por un camión.

Que se haya producido este atentado ocho años después del ataque en la feria de Navidad de Berlín parece ser intencionado, dijo Haseloff en una rueda de prensa posterior.

La alcaldesa de Magdeburgo, Simone Borris, no pudo contener las lágrimas y agradeció a las fuerzas y cuerpos de seguridad y los socorristas su trabajo.

Anunció un servicio en memoria de las víctimas este sábado por la tarde en la catedral de la ciudad y expresó su esperanza de que los ciudadanos logren volver a convivir de buena manera tras lo que será una "larga fase de luto".

Haseloff indicó que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, le llamó por teléfono y le anunció que se trasladará este sábado a Magdeburgo para evaluar la situación y discutir las medidas necesarias, y agregó que posiblemente también la Fiscalía General del Estado tomará acciones pertinentes "en vista de la gravedad de este atentado".

Scholz indicó en su cuenta de la red social X que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.