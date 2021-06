Nicaragua: Cuatro aspirantes opositores a la Presidencia han sido detenidos en una semana

La Policía Nacional informó que detuvo esta noche al precandidato opositor a la Presidencia de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro García bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos", la cuarta detención de un aspirante de la oposición en una semana.

Chamorro, sobrino político de la ex presidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue detenido en su residencia, al sur de Managua, que también fue allanada por la Policía Nacional, confirmó a Efe el equipo de prensa del político opositor.

El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad estaba citado mañana a una entrevista al Ministerio Público en su calidad de representante de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, que dirigió del 2014 al 2019.

De esta forma, Chamorro se convierte en el cuarto aspirante a la Presidencia por la oposición investigado y detenido en los últimos días.

La primera detenida fue Cristiana Chamorro, prima de Juan Sebastián, hija de la ex mandataria Barrios de Chamorro y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, y el segundo fue Arturo Cruz, quien fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

La Policía Nacional detuvo esta misma jornada al académico y aspirante Félix Maradiaga.

Tanto Chamorro García como Maradiaga están "siendo investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización", según la declaración de la Policía.

También por "proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación", según el parte policial.

Esos delitos están contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

Juan Sebastián Chamorro fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007) y también director del programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua.

El recién detenido inscribió formalmente su precandidatura con la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad el pasado 22 de abril, de la cual se va a elegir a un candidato final para competir en las elecciones.

The broadening crackdown on Nicaragua political and civil society leaders tonight, including the arrest of @Jschamorrog and many others, calls for an urgent international response. The Ortega Regime is responsible for the welfare of detainees. They should be released immediately.