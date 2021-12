"No podía no sacarles una foto", así comienza el relato de Renzo Gallardo, un hombre argentino que se encontró con una familia realizando su cena de Navidad en una estación de servicio de la localidad de Cruz del Eje. La familia Medina no podía dejar de compartir la Navidad con Leo, que le tocó trabajar en Nochebuena, por lo que llevaron la cena hasta él. "Una de las mejores postales que van a ver en esta noche buena. De esto se trata la navidad, la familia unida siempre", reflexionó Gallardo.

