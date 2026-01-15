Falla en subestación eléctrica dejó a casi 500 mil usuarios sin luz en Buenos Aires

Una falla en una subestación eléctrica provocó este jueves un masivo corte de suministro que dejó sin energía a cerca de 483 mil usuarios en la ciudad de Buenos Aires y zonas de su periferia, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), la mayor parte de los afectados corresponde a clientes de la distribuidora Edenor, con 399.409 usuarios sin suministro en la capital argentina y el sector norte del conurbano bonaerense.

A ellos se sumaron 83.896 clientes de Edesur, empresa que abastece a Buenos Aires y a diversas comunas del sector sur del área metropolitana, donde presta servicio a más de 2,5 millones de usuarios.

El corte se produjo en un contexto de alta demanda energética, marcado por las elevadas temperaturas registradas durante la jornada en Buenos Aires y su periferia, lo que amplificó el impacto del apagón en hogares y servicios.

Según informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias EFE, la interrupción se originó en una subestación de Edenor ubicada en la localidad bonaerense de Morón, lo que generó un impacto inmediato en el sistema eléctrico.

Como consecuencia de esta falla, se desconectaron cuatro líneas de alta tensión de 220 kilovatios, provocando una pérdida estimada de 4.000 megavatios en el suministro eléctrico.

Las autoridades monitorearon la situación mientras avanzaban las labores para restablecer el suministro de manera progresiva en las zonas afectadas.