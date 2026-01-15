Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.6°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Argentina

Captan violento choque de motociclistas en Lanús: uno de los involucrados falleció

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Otras dos personas se encuentran internadas producto del accidente, uno de ellos de gravedad.

Captan violento choque de motociclistas en Lanús: uno de los involucrados falleció
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un violento choque frontal entre dos motocicletas en el barrio de Lanús, en Buenos Aires, quedó capturado en video y se ha viralizado en la última jornada.

Como se aprecia en el registro, los dos vehículos se prendieron fuego producto del accidente, causando la muerte de uno de los involucrados y dejando a dos personas internadas, una de ellas de gravedad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada