Tópicos: Mundo | Argentina
Captan violento choque de motociclistas en Lanús: uno de los involucrados falleció
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Otras dos personas se encuentran internadas producto del accidente, uno de ellos de gravedad.
Un violento choque frontal entre dos motocicletas en el barrio de Lanús, en Buenos Aires, quedó capturado en video y se ha viralizado en la última jornada.
Como se aprecia en el registro, los dos vehículos se prendieron fuego producto del accidente, causando la muerte de uno de los involucrados y dejando a dos personas internadas, una de ellas de gravedad.