Captan violento choque de motociclistas en Lanús: uno de los involucrados falleció

Un violento choque frontal entre dos motocicletas en el barrio de Lanús, en Buenos Aires, quedó capturado en video y se ha viralizado en la última jornada.

Como se aprecia en el registro, los dos vehículos se prendieron fuego producto del accidente, causando la muerte de uno de los involucrados y dejando a dos personas internadas, una de ellas de gravedad.