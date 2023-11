El ultraderechista Javier Milei será el próximo presidente de Argentina, tras ser electo este domingo en el balotaje que lo enfrentó en las urnas con el oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía de Alberto Fernández.

Con el 99,28% escrutado, el candidato de La Libertad Avanza obtuvo el 55,69% de las preferencias, por sobre el 44,30% de la carta de Unión por la Patria: la diferencia fue de casi 11,4 puntos porcentuales, equivalentes a más de 2,9 millones de papeletas, reporta la Cámara Nacional Electoral trasandina.

Massa ya había salido a reconocer su derrota incluso antes de que el órgano electoral entregase el primer resultado oficial, y felicitó a Milei.

"Los resultados no son los que esperábamos", dijo Massa en un discurso en su comando, antes de confirmar que ya habló con el ultraderechista: "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió".

Según medios argentinos, la conversación duró alrededor de tres minutos y, si bien no acordaron reunirse, el tono que mantuvieron fue cordial.

Massa igualmente defendió del sistema electoral, que había sido puesto en duda por el mandatario electo, quien reiteró sus sospechas hasta poco antes del cierre de mesas sobre eventuales "trampas kirchneristas", pero luego su coalición afirmó que el proceso fue transparente.

"Esta jornada ratifica una cosa frente a tanta discusión: la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados", remarcó Massa.

En su alocución, también anunció: "Hoy acaba una etapa de mi vida política (...) Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo como valores centrales de la Argentina", señaló ante sus seguidores el aspirante peronista, quien, como ministro de Economía, deberá afrontar ahora parte de la transición con el nuevo Ejecutivo".

ALBERTO FERNÁNDEZ: "EL PUEBLO EXPRESÓ SU VOLUNTAD"

"El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos cuatro años", dijo en su primera reacción el presidente en ejercicio Alberto Fernández.

"Soy un hombre de la democracia, y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada", sostuvo en un hilo e la red social X (antes Twitter).

ELON MUSK: LA PROSPERIDA ESTÁ POR DELANTE

Una vez se confirmó la victoria de Milei, el multimillonario Elon Musk expresó una suerte de felicitación en la red X, de la que es dueño.

"La prosperidad está por delante para Argentina", dijo el empresario en una respuesta a un tuit que relevó que en Argentino "se ha hecho historia".