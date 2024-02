Blinken dio un espaldarazo a Milei pese a su cercanía con Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dio este viernes un espaldarazo al nuevo presidente de Argentina, el ultralibertario Javier Milei, y a su plan de reformas económicas a pesar de la cercanía del mandatario con Donald Trump, gran rival del presidente estadounidense, Joe Biden.

Blinken viajó a Buenos Aires para entrevistarse con Milei, quien lleva poco más de dos meses de mandato, en la primera visita de un jefe de la diplomacia estadounidense a Argentina en años.

Casualmente, Milei recibió al secretario de Estado en la Casa Rosada pocas horas antes de partir hacia Washington para participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el gran evento anual de la derecha estadounidense, donde Trump será la gran estrella invitada.

Sin embargo, Blinken pasó por alto este gesto durante la reunión, diseñada para estrechar lazos entre la Administración del demócrata Joe Biden y la Argentina de Milei.

El encuentro arrancó, de hecho, con una declaración de intenciones del propio Milei, del partido ultraderechista La Libertad Avanza, para cerrar la brecha que ha habido entre Washington y Buenos Aires durante los años del kirchnerismo.

