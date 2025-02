En Argentina llueven críticas contra Javier Milei por cambiar su posición sobre Ucrania

Opositores, e incluso políticos cercanos al Gobierno argentino, criticaron este martes el giro del presidente Javier Milei al abstenerse este país en la votación de la resolución en la ONU que exigía a Rusia retirar "de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares" de Ucrania.

El giro de la política internacional de Milei, quien había apoyado en reiteradas ocasiones al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, fue cuestionado por dirigentes de casi todo el arco político, incluidos algunos que se han ido distanciando del partido del expresidente Mauricio Macri, Propuesta Republicana (PRO), hoy aliado de Milei.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de la votación y calificó la abstención de "papelón".

"Lamentable el papelón de la abstención de Argentina en la Asamblea General de la ONU, validando así la invasión de Rusia a Ucrania y sus atrocidades. Haciendo un seguidismo infantil de Donald Trump en la definición de nuestra política exterior, esta postura nos aleja de nuestros valores y nos muestra como incoherentes ante el mundo", expresó el senador en redes sociales junto a una foto de Milei con Zelensky, tomada hace tan solo un mes durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Otro de los legisladores radicales que cuestionó la abstención es el exvicepresidente Julio Cobos, quien escribió en X: "A tres años de la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno nacional se abstuvo en la votación. Así, sin lógica alguna, abandonamos el hasta ahora firme y explícito apoyo a Ucrania".

Cobos presentó este martes en el Congreso un proyecto para exigir una repuesta sobre los fundamentos del cambio de postura en cuanto a política exterior, que contó con las firmas de un nutrido número de diputados.

El legislador de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López calificó la postura de Argentina en la ONU como "vergonzosa, inexplicablie e inconsistente".

El exministro de Cultura Pablo Avelluto, que en el último año se alejó del macrismo, escribió en sus redes: "Parece que la Batalla Cultural también es contra los países que se defienden de los invasores. Con Ucrania, contra Milei".

Desde el progresismo, el diputado del Frente de Izquierda (PTS) Christian Castillo señaló que, durante su primer año de gobierno, Milei "se alineó incondicionalmente con el relato de EE.UU. y la OTAN sobre la guerra en Ucrania" para ahora dar "un salto de 180 grados".

Gobierno niega cambio de postura

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó este miércoles la decisión del Gobierno argentino y aseguró que "no hay un cambio de posición" del país respecto al conflicto bélico.

"No hay un cambio de posición; eso tiene que quedar claro. Simplemente apostamos a un nuevo paso, en virtud de poner como prioridad, lo cual siempre hicimos pero entendimos que hasta acá no se lograron resultados, que es, efectivamente, bregar por la paz de los pueblos", dijo Adorni este miércoles en una conferencia de prensa en la Casa Rosada y destacó que el Ejecutivo no espera que haya consecuencias en las relaciones de Argentina con Europa y el resto del mundo.

El portavoz defendió además la decisión de abstenerse en la votación sobre la resolución presentada por Ucrania argumentando que había sido presentada por uno de los involucrados en el conflicto, y explicó que Argentina apoyó otra resolución, impulsada por Estados Unidos, que no prosperó.

"Lo cierto es que nos parecía que la mejor manera de intentar la paz - que hasta ahora no se había logrado más allá de todos los esfuerzos que se habían hecho - que efectivamente la resolución, de Estados Unidos, era una oportunidad para intentar avanzar en esta línea y terminar con el dolor de un montón de gente, que está sufriendo, desde hace mucho tiempo", señaló Adorni.

El portavoz reveló además que el presidente Javier Milei no se comunicó con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, luego de la votación este lunes de Argentina en la Asamblea General de la ONU.

El vínculo de Argentina y Ucrania

Argentina fue uno de los 65 países que se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU, que contó con 93 votos a favor y 68 en contra, entre los que estaban los de Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia y Hungría.

Argentina se abstuvo junto a los BRICS (Brasil, India, China y Sudáfrica), el grupo de países emergentes en el que Milei no ha querido estar.

El 10 de diciembre de 2023 el presidente ucraniano viajó a Buenos Aires para asistir a la asunción de Milei, quien durante la campaña electoral había defendido a Ucrania frente a Rusia.

"Este es un nuevo comienzo para Argentina y deseo que el presidente Milei y todo el pueblo argentino sorprendan al mundo con sus éxitos. También estoy seguro de que la cooperación bilateral entre Ucrania y Argentina seguirá ampliándose", escribió entonces Zelensky.

Meses más tarde, en junio de 2024, Milei participó en la Cumbre por la Paz que convocó Zelensky el 15 de junio en Suiza, donde expresó, "en nombre del pueblo argentino", su "máximo apoyo al pueblo de Ucrania" y repudió "toda forma de violencia".

En la misma Asamblea de la ONU, en septiembre de 2024, acusó a la ONU de ser "una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales como ha sido la aberrante invasión rusa a Ucrania, que ha costado la vida a más de 300.000 personas".

Este año volvieron ambos mandatarios a reunirse en Davos, justo después de la asunción presidencial de Donald Trump.