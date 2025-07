"Traidora, demagoga, bruta": Los insultos de Milei contra su vicepresidenta

El presidente argentino, Javier Milei, compartió este domingo en su cuenta de X una serie de publicaciones ofensivas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que la calificaban de "traidora", "demagoga" y "bruta", tras sus críticas al veto presidencial a leyes que otorgaban aumentos de emergencia a jubilaciones y pensiones por discapacidad, aprobadas por unanimidad en el Senado.

La tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel continuó en aumento este domingo, cuando el jefe del Estado replicó mensajes como el del director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, que decía: "Además de traidora, una demagoga y bruta en términos económicos".

Otro de los mensajes que compartió fue: "Villarruel no solo traiciona a Milei, también abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal. 'Que ahorre en viajes y en la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y listo', dijo. Así hablan los que quieren aplausos fáciles, no transformar un país quebrado. Se la devoró su ambición de ser presidente igual que a Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas, no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal".

El mandatario republicó, además, una nota de La Derecha Diario titulada: "La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas".

Y un artículo del PanAm Post Español en el que el periodista Marcelo Duclos la acusó a Villarruel de "especular" y vaticinó que "nadie la va a llevar de candidata a presidente".

Una tensión que comenzó y escaló esta semana

Milei había acusado de "traición" el jueves a la vicepresidenta, durante su discurso en la Bolsa de Comercio, poco después de que se aprobaran leyes para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El presidente también expresó su descontento a través de redes sociales. Sin mencionar directamente a Villarruel, dijo: "Lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia".

La frase, que alude a Villarruel por haber habilitado el debate en la Cámara Alta, refleja el malestar del mandatario ante el avance de proyectos que, según él, ponen en riesgo el superávit fiscal, uno de los pilares de su programa económico. Afirmó, además, que las vetará.

El contraataque de Villarruel

Villarruel contraatacó este sábado con varios mensajes en los que criticó al manejo de fondos del presidente. "Asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. Que ahorre en viajes y en la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)", escribió en su cuenta de X y cuestionó también los constantes viajes que realiza Milei al exterior.

En otro mensaje, la vicepresidenta replicó: "¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él". Y agregó: "Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla".

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa una escalada de tensión que no cesa, pese a intentos -hasta el momento- de la vicepresidenta por bajar la tensión.

El pasado 25 de Mayo, el presidente evitó saludar o dialogar con Villarruel durante el Tedeum por el 25 de mayo, día en que se celebra el inicio del proceso de independencia del país.

A diferencia del año anterior, Villarruel tampoco participó en la tradicional caminata de los funcionarios desde la sede de Gobierno hasta la Catedral metropolitana.