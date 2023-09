Armenia pide a la ONU que considere una misión de paz para Nagorno Karabaj

El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoayán, solicitó este sábado a la ONU que considere enviar una misión de paz a Nagorno Karabaj para "mantener la estabilidad" en la zona, después de una operación militar azerbaiyana que ha dejado 200 muertos, según las autoridades locales.

Mirzoayán exigió también al organismo que se implique más en la observación de los derechos humanos en la región, lamentando que "las alegaciones de que Naciones Unidas no está sobre el terreno y por tanto no puede verificar la situación no pueden ser una excusa para la inacción".

El armenio repetía así las reclamaciones que hizo a mediados de semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, durante una reunión con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

En su discurso de este sábado ante la Asamblea, Mirzoayán insistió en que existe un riesgo de "genocidio" en Nagorno Karabaj, territorio separatista de Azerbaiyán poblado por armenios, y pidió la retirada de los militares azerbaiyanos de todos los edificios públicos del enclave.

El miércoles Azerbaiyán anunció la suspensión de la operación militar que había lanzado un día antes contra el territorio separatista, tras aceptar las autoridades de la autoproclamada república rendirse y desarmar sus formaciones armadas, y después de la llegada de un contingente ruso de mantenimiento de la paz.

El cese de hostilidades se produjo apenas 24 horas después de que el Ejército azerbaiyano comenzara a bombardear Nagorno Karabaj con el fin de restaurar el "orden constitucional" en el territorio separatista, poblado por unos 120.000 armenios.

El enclave tenía pocas posibilidades de resistir la nueva embestida de Azerbaiyán, que inició la ofensiva tres años después de la última guerra por el control del enclave y tras someterlo durante más de nueve meses a un bloqueo.

En diciembre de 2022 cortó el corredor de Lachín, la única vía de comunicación entre Armenia y Nagorno Karabaj.

Armenia perdió en la guerra de 44 días en 2020 dos tercios de territorio en la región de Karabaj que controlaba tras la guerra de 1992-1994, incluida una parte de la república autoproclamada de Nagorno Karabaj, pero no la capital, Stepanakert.