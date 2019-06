El "hombre árbol" pide que le corten las manos: "Ya no soporto el dolor"

Abul Bajandar es conocido como el "hombre árbol" debido a las grandes verrugas que cubren su cuerpo. Pero el joven de Bangladesh vive un complicado momento y pide desesperadamente que lo amputen.

"Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. Pedí a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro", declaró a la agencia AFP, según diversos medios internacionales.

La cirugía es apoyada por su madre, quien lo ha acompañado durante el doloroso proceso y declaró que ha sido un "infierno".

Bajandar se ha sometido a innumerables operaciones y hospitalizaciones e incluso se ilusionó con tener una vida normal en 2016 cuando lo "curaron", pero sus verrugas volvieron a crecer.

El joven tiene también vestigios de esta enfermedad genética en sus pies, pero ahí las verrugas no se han expandido tanto.

Su única esperanza siempre ha sido operarse en el extranjero, pero no cuenta con los recursos necesarios.