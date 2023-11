Asesinan a tiros a periodista mientras transmitía en vivo en Filipinas

Un locutor de radio fue asesinado a tiros cuando transmitía en vivo desde su casa, ubicada en Calamba, al sur de Filipinas.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas informó que Juan Jumalon, también conocido como "DJ Johnny Walker", fue baleado dos veces por un asaltante que no ha sido identificado.

The National Union of Journalists of the Philippines condemns the brazen killing of Juan Jumalon, also known as DJ Johnny Walker, of 94.7 Calamba Gold FM in Calamba, Misamis Occidental this morning. > pic.twitter.com/Dg1eYNT3Dx

El delincuente se llevó un collar de oro de la víctima antes de huir en una motocicleta, según información de la policía.

Ferdinand Marcos Jr., Presidente de Filipinas, condenó el ataque a través de su cuenta de "X": "No se tolerarán ataques contra los periodistas en nuestra democracia, y los que amenazan la libertad de prensa enfrentarán todas las consecuencias de sus acciones".

I condemn in the strongest terms the murder of broadcaster Juan Jumalon. I have instructed the PNP to conduct a thorough investigation to swiftly bring the perpetrators to justice.



Attacks on journalists will not be tolerated in our democracy, and those who threaten the freedom…