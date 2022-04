Compró marihuana, le dieron apio y denunció al estafador a la policía

Un hombre se volvió viral en Indonesia por denunciar a la policía de Pelambang haber sufrido una estafa, en la que compró marihuana pero recibió hojas de apio en su lugar.

El hecho, que ocurrió el 28 de marzo al sur de la isla de Sumatra, se viralizó tras la publicación de un video en Instagram donde se puede apreciar a la policía riéndose, luego que el hombre de chaqueta verde les explicara la situación.

"Lo compré por 50.000 rupias ($2.850 pesos chilenos)", afirmó el hombre estafado "pero solo eran hojas ordinarias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PALEMBANG INFORMASI (@potretpalembang)

Posteriormente, uno de los oficiales le informó al hombre -que aseguraba ser un conductor de mototaxi- que en dicho país la marihuana está catalogada como droga ilícita, por lo que corría el riesgo de ser procesado por la posesión de ella. Sin embargo, debido a la "estafa", finalmente las autoridades dejaron al sujeto en libertad.

De acuerdo a Vice, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de estafas, ya que en 2016 se efectuó un arresto a un hombre por sospecha de tráfico de drogas, confiscándole dos paquetes de hojas secas. No obstante, luego de realizar exámenes de laboratorio de narcotráfico, se descubrió que en realidad éstas no se trataban de marihuana.

"Las hojas secas no eran marihuana. Era falso", dijo Dani Yus Daniel, el entonces jefe de la agencia de narcóticos en la sucursal de Sukabumi, a los medios locales.

De la misma forma, a principios de este año se registró uno de los fraudes de droga más grandes de la historia de Indonesia, en el que se detuvieron a dos hombres acusados de vender metanfetamina en Medan, solo para descubrir que la "droga" incautada era sal de mesa. Sin embargo, en este caso los acusados sí quedaron detenidos.