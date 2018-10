Fernando Haddad reaccionó tras pasar a segunda vuelta: "No voy a renunciar a mis valores"

Los candidatos Jair Bolsonaro y Fernando Haddad realizaron sus primeras reacciones tras conocer los resultados de las elecciones que los llevaron a segunda vuelta este próximo 28 de octubre.

El candidato del Partido por los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, alertó sobre los "riesgos que corre la democracia" en Brasil y recalcó que su única "arma" en la segunda vuelta serán sus "argumentos" y que será tomada como una "oportunidad" de manera responsable.

Essa eleição coloca muita coisa em jogo. Nós vamos enfrentar esse debate. Queremos enfrentar com muito respeito e com uma única arma: o argumento. Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/UD3LINimzE

"Queremos reunir un proyecto democrático. Ponemos la soberanía nacional y la soberanía popular por encima de cualquier otro interés", señaló a través de Twitter.

"Defenderemos a Brasil y a su gente, especialmente a las personas más pobres. Siempre he estado del lado de la libertad y la democracia. No voy a renunciar a mis valores", agregó.

Haddad fala ao povo brasileiro sobre disputa do segundo turno! #HaddadPresidente https://t.co/m8mATwIZBf

Por su parte, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien obtuvo la mayor cantidad de votos, con un 46 por ciento, pidió a sus seguidores que "continúen movilizados", pues la "victoria final" será en la segunda vuelta.

Bolsonaro fala ao Brasil. Estamos no segundo turno! https://t.co/CsW9Peo0dg

"No teníamos una gran estructura, somos un partido muy pequeño y estuve hospitalizado unos 30 días", por lo que "es un gran triunfo", agregó el candidato, aludiendo a los casi 50 millones de votos que le respaldaron.

Además, aprovechó de atacar al partido de su contrincante, señalando que el PT financió "dictaduras" y que tiene "tesoreros y ex presidente en la cárcel por corrupción (...) si alguien amenaza la democracia, que alguien es el PT".

O Partido dos Trabalhadores financiou ditaduras via BNDES; anulou o legislativo no mensalão; tem tesoureiros, marketeiros e ex-presidente na cadeia por corrupção; quer acabar com a Lava Jato, além de controlar a mídia e internet. Se alguém ameaça a democracia, esse alguém é o PT!