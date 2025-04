Río de Janeiro: Agentes mataron a siete acusados de emboscar comisaría en febrero

Siete hombres acusados de participar en una emboscada armada contra una comisaría en febrero resultaron muertos por agentes de la policía durante un operativo realizado este domingo en Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado de la Policía Civil, las investigaciones señalan que todos los fallecidos están vinculados con la emboscada en la que un grupo de hombres armados intentó liberar a dos detenidos.

El operativo fue realizado en la madrugada de este domingo en una favela de Duque de Caxias, en la zona metropolitana de Río, luego de que finalizara un baile clandestino organizado por los acusados.

"Siete narcoterroristas fueron neutralizados, entre ellos un líder comunitario, cuñado de Joab da Conceição Silva, el hombre que ordenó y comandó el intento de rescate en la comisaría", informa el comunicado.

De acuerdo con el organismo, "los delincuentes atacaron a la Policía y se produjo un enfrentamiento, resultando en la muerte de los siete bandidos".

