Canadá derribó un objeto desconocido que violó su espacio aéreo

Canadá derribó este sábado un objeto desconocido que violó el espacio aéreo del país y que volaba a gran altitud, anunció el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El artefacto fue detectado por el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad), un organismo formado por Canadá y EEUU, y derribado mientras sobreolava Yucón, territorio del noroeste del país fronterizo con Alaska.

Este suceso ocurre después de que Estados Unidos derribara un objeto volador desconocido que sobrevolaba Alaska y de que tumbara un globo de origen chino que presuntamente fue usado por Pekín para tareas de espionaje.

"Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense", afirmó Trudeau en Twitter.

En el operativo de seguimiento del artefacto participaron aviones de Estados Unidos y de Canadá, aunque fue un F-22 estadounidense el que "disparó con éxito" contra el objeto, detalló el primer ministro, quien se coordinó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Trudeau aseguró que las Fuerzas Armadas canadienses recuperarán los restos del artefacto derribado para analizarlo.

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America.