La Policía canadiense evacuó este sábado el Parlamento en Ottawa después de que un individuo no identificado se parapetase en un ala del edificio.

Police locked down Canada’s Parliament on Saturday after a man barricaded himself inside East Block. No injuries reported. Officers are negotiating at the scene. Wellington Street sealed off. Public told to avoid the area. #Canada #ParliamentHill #Ottawa https://t.co/YnPPTei5De pic.twitter.com/rSXD3Fw5Yq

La Policía de Ottawa advirtió a través de sus redes sociales que "hay una fuerte presencia policial en el área" y que el ala este del Parlamento fue evacuada.

"No se han reportado heridos y la Policía continúa tratando con el individuo en este incidente que comenzó poco antes de las 15:00 hora local (19:00 GMT)", señaló la fuerza policial.

Las autoridades solicitaron al público que eviten circular por las calles situadas frente al Parlamento.

Antes de la notificación, los servicios de seguridad del Parlamento emitieron una alerta en la que se solicitaba a todas las personas en los edificios del complejo que se encerraran en las habitaciones en las que se encontraran y esperaran instrucciones de los servicios de emergencia.

.@PPS_SPP and @ottawapolice officers are on scene at Parliament Hill for a barricaded man in the area of East block. There is a large police presence in the area. East block has been evacuated. There are no known injuries and police continue to deal with an individual in this… https://t.co/i8iXRNmV2J