Trudeau implicó a las autoridades indias en crimen cometido en Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló este lunes que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.

"Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía", manifestó en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.

Tras la declaración de Trudeau, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, anunció la expulsión de un "diplomático clave" indio, el responsable de la inteligencia india en el país.

Canadá "no tolerará ninguna forma de interferencia" y el gobierno "protegerá la soberanía" del país, sostuvo la canciller.

El primer ministro añadió que Canadá "ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del gobierno indio" por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste del país.

Singh Nijjar, baleado por desconocidos en el estacionamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por defender la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.

Watch Prime Minister Justin Trudeau of Canada say on Monday that “agents of the Indian government” had carried out the killing of a Sikh community leader in British Columbia in June. https://t.co/UueWBbVxYZ pic.twitter.com/E8JUYXuVHZ