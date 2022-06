China lanzó con éxito nueva nave tripulada hacia su estación espacial

La nave china Shenzhou-14 despegó hoy con éxito a las 10:44 horas (10:44 en Chile) con tres astronautas a bordo, quienes deberán llegar a la estación espacial Tiangong para terminar de construirla.

La nave despegó a la hora prevista desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuqian, en el noroeste del país, a través del cohete portador Larga Marcha-2F, según las imágenes retransmitidas en directo por la televisión estatal CGTN.

Una vez entre en órbita, la nave deberá acoplarse con el módulo central Tianhe, de 18 metros de longitud, y con las naves de aprovisionamiento Tianzhou-3 y Tianzhou-4 para que los astronautas terminen de construir la estación Tiangong, que el país asiático prevé tener lista para finales de este año.

Los responsables de la misión espacial anunciaron momentos después del despegue, y de que los paneles solares se desplegaran correctamente, que el lanzamiento había sido un "completo éxito".

Los astronautas a bordo de la Shenzhou-14, Chen Dong, Liu Yang y Cai Xuzhe, permanecerán en órbita seis meses para terminar la construcción de la estación espacial Tiangong, ensamblando su estructura básica de tres módulos, el central Tianhe y los de laboratorios Wentian y Mengtian.

LAUNCH! Long March 2F launches Shenzhou-14 from SLS-1 at Jiuquan, carrying three taikonauts to the Tiangong space station.



