Nuevo ministro del Interior de Colombia iniciará "exploración" para una Asamblea Constituyente

El futuro ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, aseguró este miércoles, cuando se anunció su nombramiento, que asumirá con el propósito de buscar un acuerdo nacional que permita explorar "la posibilidad" de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una idea del presidente Gustavo Petro.

Cristo, quien fue ministro del Interior durante el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), aseguró en una declaración que uno de sus propósitos fundamentales será "la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91".

Así, la próxima semana comenzará a hablar con todos los sectores, como aliados, oposición, altas cortes, sindicatos, gremios y empresarios.

El propósito es "ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no -y eso surgirá de las conversaciones- terminar en la Constituyente que no se convocaría ni elegiría, sería un proceso que comienza ahora y que, si llegamos a un acuerdo político nacional, se elegiría en el próximo Gobierno, no en este Gobierno".

LA PROPUESTA DE PETRO

Petro ha venido esbozando en actos públicos la idea de una Constituyente que permita incluir las reformas sociales propuestas por su Gobierno y que están empantanadas en el Congreso.

Sin embargo, en las últimas declaraciones, en vez de hablar de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha hecho mención a que tiene que ser el propio pueblo el que la pida, como constituyente primario.

El mismo Cristo, un político liberal tradicional que fue senador durante 16 años (1998-2014), ministro de Interior entre 2014 y 2017 y delegado del Gobierno en las negociaciones de paz con las FARC, se había mostrado en declaraciones en sus redes sociales contrario a la Constituyente diciendo que es "inviable".

Pero ahora está abierto a esta posibilidad si hay un consenso nacional para ello y en una futura legislatura, lo que significaría que no sería Petro quien la llevara adelante.

IMPULSAR LA PAZ Y REFORMAS SOCIALES

Cristo, que sustituirá en el cargo a Luis Fernando Velasco, otro liberal, lideró como ministro la Reforma Constitucional de Equilibrio de Poderes que eliminó la reelección presidencial y, como senador, fue autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Además, lideró la agenda de implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC.

Entre sus propósitos precisamente, además de buscar el acuerdo nacional, estará la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, además de "profundizar la autonomía territorial de Colombia" y por supuesto impulsar la agenda legislativa del Gobierno.

"En los próximos días nos reuniremos con todos los ministros, los que vienen y los entrantes, y con el presidente de la República para definir las prioridades de esa agenda legislativa, dentro de las cuales sin ninguna duda van a estar la reforma laboral, la reforma a la salud y un nuevo esfuerzo para sacar a delante la ley estatutaria de Educación", avanzó el que será nuevo ministro de Interior.

Cristo es la última incorporación al gabinete de Petro de cara a la segunda mitad de su mandato.

Petro también anunció en los últimos días cambios en los ministerios de Justicia, donde Néstor Osuna será reemplazado por la abogada penalista Ángela María Buitrago; en Agricultura, donde Jhenifer Mojica será sustituida por Martha Carvajalino, y en Transporte, del que sale William Camargo y llega María Constanza García.

DUQUE: UNA CONSTITUYENTE BUSCA PERPETURAR EN EL PODER A PETRO

El expresidente colombiano Iván Duque aseguró este miércoles que una eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente busca perpetuar en el poder al Gobierno de su sucesor, Gustavo Petro, y pidió al Congreso y las altas cortes "negar ese camino hacia el modelo chavista".

"Una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual gobierno y al Pacto Histórico (coalición oficialista). El tal 'Acuerdo Nacional' es una fachada para provocar una ruptura institucional", expresó Duque, que gobernó Colombia entre 2018 y 2022, en X.

El exmandatario, uno de los principales opositores del Gobierno de Petro, considera que un proceso de este tipo "generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional".

"El Congreso y las Cortes deben negar ese camino hacia el modelo chavista impulsado ahora por quienes han sido los áulicos del terrorismo y los más vivos exponentes del clientelismo y la corrupción", añadió Duque.