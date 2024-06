Petro canceló a última hora presencia en Cumbre de Paz para Ucrania

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló a última hora su participación en la Cumbre para la Paz en Ucrania, que se celebra este fin de semana en Suiza, alegando que esa cumbre extenderá la guerra.

"El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el Gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra", manifestó el mandatario en su cuenta de X desde Suecia, donde se encuentra de visita oficial.

El mandatario añadió: "Suspendo mi viaje a la reunión de Suiza y le pido a Europa debatir los caminos para acortar la guerra y no para extenderla. El diálogo entre Rusia y Ucrania es fundamental".

El presidente, que regresará a Colombia hoy mismo, aseguró que América Latina quiere "tanto la suspensión del genocidio del pueblo palestino como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia".

"Estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra", añadió Petro.

El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya estan predeterminadas.



La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en…