Petro decretó "emergencia económica" tras fracaso de su reforma tributaria

El Gobierno de Colombia declaró una "emergencia económica" por 30 días luego de que el Congreso hundiera, el 9 de diciembre, su proyecto de reforma tributaria, con el que pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.290 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.

Mediante decreto, el Gobierno de Gustavo Petro declaró "el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia" de ese documento.

El Ejecutivo señaló que, con esta declaratoria -mediante la cual podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes-, busca enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales", todo esto en medio de una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".

Petro advierte riesgo de "una crisis económica grave"

Petro había dicho previamente que Colombia tiene "un déficit primario en las finanzas públicas" desde el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Criticó además al Congreso por "derrumbar ya por dos veces el proyecto de financiación (reforma tributaria) presentado por el Gobierno", y al Banco de la República (emisor) por mantener inalterada la tasa básica de interés en 9,25 por ciento desde abril.

Esos dos hechos, en su opinión, "desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda".

"Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza, sino simple economía de primer semestre", agregó el mandatario.

Petro explicó que el decreto de emergencia se basaría "en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan", en referencia a la reforma hundida.

"Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad", planteó.

La reforma tributaria hundida el 9 de diciembre fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024.

La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno -al que acusan de derrochar recursos públicos- debería reducir el elevado nivel de gasto para no agrandar el déficit fiscal.