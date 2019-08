Huracán Dorian se fortalece en su avance a EEUU: Subió a categoría 4

El huracán Dorian se sigue fortaleciendo en aguas del Atlántico y ahora ha alcanzado la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, sobre un máximo de 5, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora en su lento camino hacia Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En una actualización de su boletín de las 20:00, hora del este de Estados Unidos (misma hora en Chile), el NHC indicó que Dorian se ha fortalecido en aguas del Atlántico y se ubica a 645 kilómetros al este de las islas septentrionales del archipiélago de Bahamas y a unos 925 kilómetros al este de West Palm Beach, en el sur de Florida.

El poderoso ciclón se mueve en dirección oestenoroeste lentamente a 17 kilómetros por hora, lo que le permite organizarse mejor y haber ganado más potencia.

Las nuevas previsiones apuntan a que Dorian gire hacia el noroeste en los próximos días, lo que llevaría al huracán "cerca de la costa este de Florida en lugar de tierra adentro", no obstante los meteorólogos del NHC advierten de posibles "ajustes adicionales a la izquierda o derecha", dependiendo de los diferentes modelos de proyecciones.

Este huracán sigue siendo "extremadamente peligroso" y supone aún una "amenaza significativa" para el norte de Bahamas y la costa este de Florida, alerta el NHC, que esta tarde envió un avión "caza-huracanes" que confirmó que Dorian es un huracán de "categoría mayor", más de 3 en la escala Saffir-Simpson.

